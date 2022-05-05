مفيد عاشور: درست الهندسة ودخلت معهد الفنون المسرحية وأنا ضابط احتياط

قال الفنان مفيد عاشور ، أنه بدأ مشواره الفنى محترف منذ 35 عاما،لافتا إلى أنه من محافظة الإسماعيلية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أنه درس الهندسة بناءا على رغبة والده، وبعدها دخل الجيش كضابط احتياط وخلال وجوده درس فى معهد الفنون المسرحية.



وأوضح مفيد عاشور، أن لحظة وقوفه على المسرح لا تقدر بثمن، لوقوفه الممثل أمام الجمهور معقبا:" المسرح هو أبو الفنون"

دوره فى مسلسل الاختيار

قال عاشور، إنه استعد كثيراً حتي يستطيع تجسيد دور شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمسلسل الاختيار 3، معقبا: " حاولت أجمع داتا عن الشخصية، لأني مكنش ليا الشرف إني أقابل شيخ الأزهر لظروف ما وضيق الوقت، ولكن انا شاهدت مقطع فيديو حوالي 8 ساعات، يعرض لقاءات لـ الإمام الأكبر".