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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصرفت في طن دقيق مدعم بالسوق السوداء.. ضبط مالكة مخبز بكفر الشيخ

ضبط سيدة
ضبط سيدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت أجهزة الداخلية من ضبط مالكة مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ لتصرفها فى كمية قدرها (1,3 طن "دقيق بلدى") ببيعها فى السوق السوداء مستوليه على فارق الدعم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

السلع الغذائية محافظة كفر الشيخ الرقابة على الاسواق رفع أسعار مخبز بلدى

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