تجديد حبس جزار أشعل النار في شقة جارته بمدينة بدر

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس جزار، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باضرام النيران في شقة بمدينة بدر.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس جزار، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باضرام النيران في شقة بمدينة بدر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة اضرام النيران في شقة بمدينة بدر حيث تبين أن هناك شبهة جنائية في ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهم جزار والذي أقر بوجود خلافات مالية بينه وبين مالكة الشقة ونجلتها ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة بدر بوجود حريق بشقة بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات بعض الغرف "دون إصابات" أمكن ضبط مرتكب الواقعة شخص مقيم بمحافظة الشرقية.

بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين مالكة الشقة محل الواقعة ونجلتها، كما أقر بقيامه بالتحصل على كمية من المواد البترولية وتوجه للشقة محل البلاغ ، وعقب تأكده من خلوها قام بفك القفل الخاص بالشقة ، وأضرم النيران بها ولاذ بالفرار.