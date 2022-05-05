بفستان مطرز.. روان بن حسين تثير إعجاب متابعيها

شاركت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت روان، بفستان أبيض مطرز طويل مفتوح من منطقة الصدر، ويبرز جمالها، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، مع وضع مكياج يبرز ملامحها، واعتمدت على درجات النود في المكياج الخاص بإطلالتها.



وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر.



الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.



كما طرحت ​روان بن حسين، في سبتمبر ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل

يذكر أن روان بن حسين، طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.