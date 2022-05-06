رامى عاشور: منفذ الخدع السينمائية مسؤول عن أمان الفنان بنسبة 99%

قال رامى عاشور، منفذ خدع سنمائية، أنه شارك فى العديد من المسلسلات خلال الموسم الرمضانى الماضى.

وأضاف رامى عاشور خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، شارك فى مسلسل المشوار والكبير أوى، ويتم تنفيذ الخدع السينمائية حسب رؤية المخرج.

الوظيفة



وأوضح رامى عاشور، وظيفة منفذ الخدع السينمائية تنفيذ الاحداث بشكل واقعى حسب رؤية المخرج.

وتابع رامى عاشور: الأمان أيضا من مسؤولية منفذ الخدع السينمائية بنسبة 99%، معقبا:" الخدع بتحتاج مجهود فكرى كبير".



وأوضح، رامى عاشور، أنه يعمل فى مجال الخدع السينمائية منذ 12 عاما، معقبا:" المجال دا واسع وبيدخل فى حاجات كتير جدا زى الافلام والمسلسلات والإعلانات".