منفذ خدع سينمائية: هناك فنانين وشها بيصفر خلال استخدام فيوزات الدم

قال رامى عاشور، منفذ خدع سينمائية، إنه خلال الفترة الماضية كان يتم الاستعانة بالأجانب لتنفيذ الخدع السينمائية.

وأضاف رامى عاشور خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، من مميزات المصريين هو التعلم سريعا، لذا حدث تطور كبير على المستوى المحلى فى تنفيذ الخدع السينمائية.

وأوضح أن الفنانين أيضا يكون عليهم دورا كبير فى تنفيذ الخدع السينمائية، معقبا:" فيه فنان قوى فى الاكشن ومتعود على فيوزات الدم، وفيه فنانين وشه بيصفر أما الفيوز بتضرب فى جسمه".

مسلسلات شارك بها

وقال منفذ الخدع السينمائية، أنه شارك فى العديد من المسلسلات خلال الموسم الرمضانى الماضى، حيث شارك فى مسلسل المشوار و الكبير أوى، ويتم تنفيذ الخدع السينمائية حسب رؤية المخرج.