درس الهندسة وعمل ضابطا .. مفيد عاشور : الفن حاليا بلا أساتذة وسعدت كثيرا بتقديم شخصية الإمام الأكبر

حل الفنان مفيد عاشور، ضيفا ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" وتحدث عن دوره فى مسلسل الأختيار 3 وكذلك مشواره الفنى.

وأوضح عاشور أنه بدأ مشواره الفنى محترف منذ 35 عاما،لافتا إلى أنه من محافظة الإسماعيلية،و أنه درس الهندسة بناءا على رغبة والده، وبعدها دخل الجيش كضابط احتياط وخلال وجوده درس فى معهد الفنون المسرحية.

وقال ، إنه استعد كثيراً حتى يستطيع تجسيد دور شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمسلسل الاختيار 3، قائلاً: " حاولت أجمع داتا عن الشخصية، لأني مكنش ليا الشرف إني أقابل شيخ الأزهر لظروف ما وضيق الوقت، ولكن انا شاهدت مقطع فيديو حوالي 8 ساعات، يعرض لقاءات لـ الإمام الأكبر".



وأضاف مفيد عاشور أن كان هناك مقطع فيديو تفصيلي لـ شيخ الأزهر، حيث كان يعرض المناظرة بينه وبين الدكتور الخشت، رئيس جامعة القاهرة"، معقباً: "كان الإمام أحمد الطيب بيتكلم فيه بشكل عفوي وتلقائي أثناء المناظرة، وبينفعل بشكل عفوي أيضاً".



وتابع الفنان قائلاً: "تابعت في المقطع ده طريقة انفعاله وطريقة كلامه، وطريقة حركته .. اتفرجت على المناظرة ديه حوالي 20 مرة أو 30 مرة، عشان أعرف أكون شخصية وعناصر الدكتور أحمد الطيب".



وأكمل مفيد عاشور: "ده غير اللقاءات التليفزيونية الأُخرى اللي كان بيرد فيها بشكل ديني.. أي من وجهة النظر الدينية.. تابعتها كلها بردو".

المسرح والفنانين



وأوضح مفيد عاشور، أن لحظة وقوفه على المسرح لا تقدر بثمن، لوقوفه الممثل أمام الجمهور معقبا:" المسرح هو أبو الفنون و الفنان الحقيقى يعيش حياته مهموما بحثا عن تقديم كل ما هو جديد، وأنه كان سيوافق على تقديم شخصية شريرة فى مسلسل الأختيار 3 اذا عرضت عليه.



وتابع: أن صدق الممثل هو الطريق لقلب الجمهور، لافتا إلى أنه بدأ كممثل محترف عبر مسلسل رحلة أبو العلا البشرى و أنه يختار ما يقدمه من أعمال فنية بناءا على حبه للشخصية، وأن تجربة سينما كانت أمام الفنان يوسف شعبان فى فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

وقال الفنان مفيد عاشور، أنه الفنان يكون مسؤول عما يقدمه بعد تحقيق نجاحات خلال مشواره الفنى وليس فى بدايته.

ووصف مفيد عاشور، العصر الحالي للفن قائلا: "عصر بلا أساتذة و لا يمكن التطاول أو المقارنة بين العصر الحالى وعصر الأساتذة أمثال الراحلين "محمود ياسين، أحمد زكي، محمود عبدالعزيز".

وتابع مفيد عاشور قائلا: "فى بداية مشوارى الفنى نلت إشادات من أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز العملية الفنية لا تقوم على من سيكون أفضل خلال تقديم مشهد ما، وإنما تقوم على التكامل".

وقال الفنان مفيد عاشور، إنه من المهم للغاية ان يكون الفنان مثقفا، معقبا:"بيسمع شعر، بيقرأ فلسفة، واقتصاد وبيفهم فى الفن التشكيلى ويسمع موسيقى وما إلى ذلك التمثل ليس كلاما يقال والفن هو إخضاع الشخصية المقدمة لتاريخها عبر علم الاجتماع والنفس"

وتابع مفيد عاشور : موهبة الفنان هامة للغاية وتكملها الثقافة والوعي الفني، معقبا:" الموهبة زي الثوب القماش".