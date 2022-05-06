الخولي: شعرت بفرحة شديدة بعد العمل في ملف الغارمين بلجنة العفو الرئاسي وسنعمل على إعادة دمج المفرج عنهم

حل النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة الحالية، ضيفًا على قناة إكسترا نيوز، وكشف تفاصيل هامة، بشأن لجنة العفو الرئاسي، و المعايير الأساسية للعفو الرئاسي.

الخولي: شعرت بفرحة شديدة بعد العمل في ملف الغارمين بلجنة العفو الرئاسي..فيديو

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة الحالية، على علم ودراية كبيرة بدورها الهام في المجتمع، وذلك بفضل الدعم الذي توليه القيادة السياسية.

وأضاف الخولي: شعرت بالفرحة الشديدة، خاصة بعد ان تم العمل في ملف الغارمين والغارمات، مؤكدا ان المعايير الأساسية للعفو الرئاسي، هي عدم الاتهام بقضايا الإرهاب، أو قضايا العنف.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع هو من أولويات عمل لجنة العفو، وبعضهم مفصول من العمل والكلية ولديهم مشكلة الفيش الجنائي وهذا جزء من إمكانية مساعدة هؤلاء الشباب للانخراط في المجتمع مرة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

طارق الخولي: الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بدعم الشباب المحبوس ودمجهم في المجتمع.. فيديو

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه مع وجود حالة الطوارئ كانت تتوسع دائرة الاشتباه وحالات أكثر يتم التعامل معها، ولكن مع إلغاء حالة الطوارئ ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تم اطلاق حزم تشريعية وتعديلات قانونية ، لوضع بدائل للحبس الاحتياطي والدمج المجتمعي.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية "اكسترا نيوز، أن العفو الرئاسي سيطبق على من يستحق العفو وفقا معايير محددة وهي عدم الانضمام للجماعة الارهابية أو من تم اتهامه بقضايا عنف.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بدعم الشباب المحبوس بإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم العون لهم.

وأشار طارق الخولي إلى أن اللجنة بعد تشكيلها تم عمل اجتماع مع الرئيس السيسي، وأكد الرئيس أنه لن نكتفى أن الشباب يخرج فقط، ولكن الطالب لا بد ان يعود لجامعته وعلى العامل ان يعود لوظيفته مرة أخرى، حتى لا يحدث انجراف لأي تيار خطير.



عضو مجلس النواب: لجنة العفو الرئاسي استقبلت طلبات عديدة فور إعادة تفعيلها..فيديو





قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستضمن الدمج المجتمعي.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن تفعيل عمل اللجنة يأتي من دعم القيادة السياسية للشباب، ودمج الشباب في المجتمع.

وأشار طارق الخولي إلى أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في إقرار العفو الرئاسي خاصة في قضايا التظاهر وغيرها.