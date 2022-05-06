عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخولي: شعرت بفرحة شديدة بعد العمل في ملف الغارمين بلجنة العفو الرئاسي وسنعمل على إعادة دمج المفرج عنهم

طارق الخولي
طارق الخولي

حل النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة الحالية، ضيفًا على قناة إكسترا نيوز، وكشف تفاصيل هامة، بشأن لجنة العفو الرئاسي، و المعايير الأساسية للعفو الرئاسي.

 

الخولي: شعرت بفرحة شديدة بعد العمل في ملف الغارمين بلجنة العفو الرئاسي..فيديو

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة الحالية، على علم  ودراية كبيرة بدورها الهام في المجتمع، وذلك بفضل الدعم الذي توليه القيادة السياسية.

وأضاف الخولي: شعرت بالفرحة الشديدة، خاصة بعد ان تم العمل في ملف الغارمين والغارمات، مؤكدا ان المعايير الأساسية للعفو الرئاسي، هي عدم الاتهام بقضايا الإرهاب، أو قضايا العنف.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع هو من أولويات عمل لجنة العفو، وبعضهم مفصول من العمل والكلية ولديهم مشكلة الفيش الجنائي وهذا جزء من إمكانية مساعدة هؤلاء الشباب للانخراط في المجتمع مرة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

 

طارق الخولي: الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بدعم الشباب المحبوس ودمجهم في المجتمع.. فيديو

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه مع وجود حالة الطوارئ كانت تتوسع دائرة الاشتباه وحالات أكثر يتم التعامل معها، ولكن مع إلغاء حالة الطوارئ ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تم اطلاق حزم تشريعية وتعديلات قانونية ، لوضع بدائل للحبس الاحتياطي والدمج المجتمعي.

 

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية "اكسترا نيوز، أن العفو الرئاسي سيطبق على من يستحق العفو وفقا معايير محددة وهي عدم الانضمام للجماعة الارهابية أو من تم اتهامه بقضايا عنف.

 

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بدعم الشباب المحبوس بإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم العون لهم.

 

وأشار طارق الخولي إلى أن اللجنة بعد تشكيلها تم عمل اجتماع مع الرئيس السيسي، وأكد الرئيس أنه لن نكتفى أن الشباب يخرج فقط، ولكن الطالب لا بد ان يعود لجامعته وعلى العامل ان يعود لوظيفته مرة أخرى، حتى لا يحدث  انجراف لأي تيار خطير.


عضو مجلس النواب: لجنة العفو الرئاسي استقبلت طلبات عديدة فور إعادة تفعيلها..فيديو


 

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي،  إن اللجنة استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة.

 

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستضمن الدمج المجتمعي.

 

وتابع  عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن تفعيل عمل اللجنة يأتي من دعم القيادة السياسية للشباب، ودمج الشباب في المجتمع.

 

وأشار طارق الخولي إلى أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في إقرار العفو الرئاسي خاصة في قضايا التظاهر وغيرها.

 

طارق الخولى مجلس النواب لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي ملف الغارمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

حكم تعمد ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط مع الإمام؟.. الإفتاء تجيب

صحيفة بريطانية: روسيا ستتعافى من حظر أوروبا للنفط

أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2 يونيو

عربيتك أغلى .. اعرف أسعار سيارات أشهر نجوم هوليود | صور

عيد النصر الروسي يوم يخشاه الجميع ..تحركات للجيش وقرار محتمل بحرب شاملة

زيلينسكي: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ