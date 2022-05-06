عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يجمع 7.1 مليار دولار جديدة لتمويل صفقة تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

جمع رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، ما يصل إلى 7.14 مليار دولار كـ تمويل جديد لاتمام صفقة استحواذه على شركة تويتر Twitter، ويأتي التمويل الجديد في شكل التزامات حقوق ملكية من الأصدقاء والمستثمرين الآخرين.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، كشف ملف قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس، أن "إيلون ماسك" حصل على ما يقرب من 7.14 مليار دولار، من مجموعة من المستثمرين الخارجيين البارزين، يتصدر القائمة "لاري إليسون"، إلى جانب الشريك المؤسس والمدير التنفيذي الحالي لشركة Oracle.

 

٣٧٥ مليون دولار .. قطر القابضة من بين ممولي صفقة إيلون ماسك لشراء تويتر

هؤلاء سيدفعون مقابل التغريدات.. إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة لمستخدمي "تويتر"

 

“إيلون ماسك” يجمع 7.1 مليار دولار جديدة لتمويل صفقة تويتر


وتتراوح الالتزامات من 1 مليار دولار، من مؤسس أوراكل "لاري إليسون"، إلى 5 ملايين دولار من الشركة الاسثمارية Honeycomb Asset Management، التي استثمرت في شركة  تصميم وتصنيع وإطلاق صواريخ ومركبات الفضائية التابعة لـ "إيلون ماسك" سبيس إكس SpaceX.

وأوضح "ديفيد فابر" المذيع والمحاور الصحفي بشبكة "cnbc"، أن مؤسس تويتر" جاك دورسي" قد يدعم أيضا عملية الاستحواذ، وفي الوقت الحالي يجري "إيلون ماسك" مناقشات معه حول إمكانية المساهمة بالأسهم فورا أو قبل إغلاق عملية الاندماج.

ويشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، أفصح عن رغبته لتحويل حصته البالغ قدرها 1.89 مليار دولار بشركة تويتر، كمساهمة في صفقة الاستحواذ بدلا من بيعها مقابل المال، كما يجري الرئيس التنفذي لشركة تسلا، محادثته مع المزيد من المستثمرين والمساهمين في شركة تويتر، للحصول على المزيد من الأموال كتمويل لخفض حصته في الصفقة التي تقدر بـ 44 مليار دولار.
 

توقعات بأن يعمل "إيلون ماسك" كـ رئيس تنفيذي “مؤقت” لـ تويتر بعد إغلاق الصفقة

 

ومن المتوقع أن يعمل "إيلون ماسك" كـ رئيس تنفيذي “مؤقت” لـ تويتر لبضعة أشهر، بعد أن أكمل استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي مقابل صفقة تبلغ 44 مليار دولار.

وكانت الشركة تحت قيادة الهندي "باراج أغراوال"، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر لبضعة أشهر فقط، بعد أن تولى منصب الرئاسة من "جاك دورسي" في نوفمبر الماضي، حتى الآن.

ولم تدور المنقاشات حول ما إذا كان استيلاء "إيلون ماسك" على الشركة سيؤدي إلى تغيير في القيادة، فخلال الشهر الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن "ماسك" قام بتشكيل إدراة تنفيذية جديد لـ موقع "تويتر"، وسيتم الاستغناء على القادة الحاليين لتوفير النفقات.

ويأتي استحواذ "إيلون ماسك" على تويتر، في وقت مهم بالنسبة للشركة، حيث قال "أغراوال" إنه سيركز على تنمية قاعدة المستخدمين النشطين يوميا على المنصة وجلب منتجات جديدة للعملاء، وفي أحدث تقارير لأرباح الشركة، أعلن موقع التدوينات العالمي إنه بلغ 229 مليون مستخدم نشط يوميا يمكن تحقيق الدخل منه، بزيادة قدرها 15.9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

إيلون ماسك ماسك صفقة تويتر تمويل صفقة تويتر صفقة شراء تويتر تويتر تمويل تويتر Twitter

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

مارك زوكربيرج يعلن إطلاق ميزة جديدة لـ "رسائل واتساب"

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10T ملك الفئة المتوسطة

أوبو تتحدى سامسونج وهواوي بـ هاتف جديد قابل للطي "رخيص الثمن"

تحذيرات بشأن كلمات المرور.. أخطاء بسيطة تجعل حساباتك عرضة للاختراق

ترشيحاتنا

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه بالقانون.. تعرف عليها

دعاء الجمعة الأولى من شوال.. وأجمل الكلمات المستحبة فيه

أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم

إيلون ماسك يجمع 7.1 مليار دولار جديدة لتمويل صفقة تويتر

بروفة أخيرة لتدريب طلاب أولى ثانوي على منصة امتحانات التابلت.. غدا

شروط التصرف فى العقارات بقانون الاستثمار الجديد.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ