جمع رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، ما يصل إلى 7.14 مليار دولار كـ تمويل جديد لاتمام صفقة استحواذه على شركة تويتر Twitter، ويأتي التمويل الجديد في شكل التزامات حقوق ملكية من الأصدقاء والمستثمرين الآخرين.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، كشف ملف قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس، أن "إيلون ماسك" حصل على ما يقرب من 7.14 مليار دولار، من مجموعة من المستثمرين الخارجيين البارزين، يتصدر القائمة "لاري إليسون"، إلى جانب الشريك المؤسس والمدير التنفيذي الحالي لشركة Oracle.

“إيلون ماسك” يجمع 7.1 مليار دولار جديدة لتمويل صفقة تويتر



وتتراوح الالتزامات من 1 مليار دولار، من مؤسس أوراكل "لاري إليسون"، إلى 5 ملايين دولار من الشركة الاسثمارية Honeycomb Asset Management، التي استثمرت في شركة تصميم وتصنيع وإطلاق صواريخ ومركبات الفضائية التابعة لـ "إيلون ماسك" سبيس إكس SpaceX.

وأوضح "ديفيد فابر" المذيع والمحاور الصحفي بشبكة "cnbc"، أن مؤسس تويتر" جاك دورسي" قد يدعم أيضا عملية الاستحواذ، وفي الوقت الحالي يجري "إيلون ماسك" مناقشات معه حول إمكانية المساهمة بالأسهم فورا أو قبل إغلاق عملية الاندماج.

ويشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، أفصح عن رغبته لتحويل حصته البالغ قدرها 1.89 مليار دولار بشركة تويتر، كمساهمة في صفقة الاستحواذ بدلا من بيعها مقابل المال، كما يجري الرئيس التنفذي لشركة تسلا، محادثته مع المزيد من المستثمرين والمساهمين في شركة تويتر، للحصول على المزيد من الأموال كتمويل لخفض حصته في الصفقة التي تقدر بـ 44 مليار دولار.



توقعات بأن يعمل "إيلون ماسك" كـ رئيس تنفيذي “مؤقت” لـ تويتر بعد إغلاق الصفقة

ومن المتوقع أن يعمل "إيلون ماسك" كـ رئيس تنفيذي “مؤقت” لـ تويتر لبضعة أشهر، بعد أن أكمل استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي مقابل صفقة تبلغ 44 مليار دولار.

وكانت الشركة تحت قيادة الهندي "باراج أغراوال"، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر لبضعة أشهر فقط، بعد أن تولى منصب الرئاسة من "جاك دورسي" في نوفمبر الماضي، حتى الآن.

ولم تدور المنقاشات حول ما إذا كان استيلاء "إيلون ماسك" على الشركة سيؤدي إلى تغيير في القيادة، فخلال الشهر الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن "ماسك" قام بتشكيل إدراة تنفيذية جديد لـ موقع "تويتر"، وسيتم الاستغناء على القادة الحاليين لتوفير النفقات.

ويأتي استحواذ "إيلون ماسك" على تويتر، في وقت مهم بالنسبة للشركة، حيث قال "أغراوال" إنه سيركز على تنمية قاعدة المستخدمين النشطين يوميا على المنصة وجلب منتجات جديدة للعملاء، وفي أحدث تقارير لأرباح الشركة، أعلن موقع التدوينات العالمي إنه بلغ 229 مليون مستخدم نشط يوميا يمكن تحقيق الدخل منه، بزيادة قدرها 15.9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.