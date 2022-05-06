شاهد.. إعصار مدمر بولاية كانساس الأمريكية يقتلع كل شيء في طريقه

في مشهد مرعب، التقطت كاميرا لحظة مرور إعصار مدمر بالقرب من مدينة ويتشيتا في ولاية كانساس الأمريكية في 29 أبريل الماضي.

وتم تصنيف الإعصار الهائل مبدئيًا على أنه من فئة "EF3" ، حيث تتراوح سرعة الرياح فيه بين 136 و 165 ميلاً في الساعة، ودمر الإعصار ما لا يقل عن 300 مبنى ، وفقًا لصحيفة "ويتشيتا إيجل" المحلية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار تسبب بدمار بالغ في ضواحي ويتشيتا، أكبر مدن ولاية كنساس، التي تقع إلى الجنوب الشرقي، ما أدى إلى سقوط بعض الجرحى، بينهم عناصر من الدفاع المدني، وفق "يورونيوز".

وقال مسؤول في إحدى ضواحي المدينة إن ما بين 300 و400 مبنى تدمرت بشكل كامل، وهذا جزء من 1.074 مبنى تدمرت بسبب الإعصار إجمالاً. وأضاف المسؤول أن ضاحية أندوفر ستحتاج إلى سنوات للتعافي من أضرار العاصفة.