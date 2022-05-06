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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس شمال سيناء غدا

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، بمحافظة شمال سيناء لسنوات النقل بمختلف الصفوف الدراسية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. 

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم تجهيز وإعداد لجان الامتحانات، مع الالتزام بالتعقيم اليومي للجان أثناء سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات.

 

متابعة سير الامتحانات 


وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أية مشكلات فور حدوثها، مؤكدا الجاهزية الخاصة بعقد امتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي).

من جانبه، أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، تخصيص سيارة أتوبيس لنقل طلاب المدارس إلى لجان الامتحانات بالمجان  ،وسيتم الدفع بأتوبيس لنقل الطلاب من مدينة (الحسنة) إلى مدينة نخل تسهيلا وتيسيرا على الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسيتحرك الساعة السابعة صباحا اعتبارا من يوم غدا السبت من أمام مجلس مدينة الحسنة.

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شمال سيناء امتحانات الفصل الدراسي السبت

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