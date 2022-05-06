إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه "باشا" على يوتيوب.. فيديو

بعد ترقب وانتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، فيديو كليب أغنية "باشا" للنجم المصري إيهاب توفيق.

وجاءت أغنية "باشا" بقالب غنائي ايقاعي يتماشى مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، حيث الأجواء الايقاعية الراقصة التي أعادت الجمهور الى أغنيات إيهاب توفيق الإيقاعية القديمة مثل "الله عليك يا سيدي" وغيرها.

على صعيد الصورة، قدم المخرج عادل سرحان بفيديو كليب أغنية "باشا" لوحات راقصة تماشياً مع أجواء الأغنية، وظهر إيهاب توفيق بأكثر من إطلالة مختلفة.

أغنية "باشا

وصُورت أغنية "باشا" في إمارة دبي، وتُعد التعاون الثاني بين إيهاب توفيق ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية "انت اختياري" التي صُورت في دبي أيضا.

وحملت أغنية "باشا" كلمات محمد شكري والحان بينو وتوزيع Mansi.