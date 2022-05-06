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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير التحليل التونسي: كامافينجا أفضل بديل مؤثر في إياب الريال ومانشستر سيتي

مكرم الحزقي
مكرم الحزقي

أكد مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي أن كامافينجا نجم فريق ريال مدريد الإسباني أثبت أنه بديل مؤثر فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لصدى البلد: كامافينجا المتميز جودة البديل مهمة ومهمة جدا ومرة أخرى بعد مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يكون اللاعب المؤثر.

تابع مكرم الحزقي: كامافينحا شخصية لاعب حقيقية وحضور لافت في ظل ضغط رهيب لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأنت منهزم ذهابا وإيابا.

 

أضاف:  حل كامافينجا بديلا في دقيقة 75 وقبل دقيقتين 73 دقيقة فريقك يقبل هدف هذا ليس بالسهل طبعا ويعتبر أحد أهم نقاط التحول في شكل الفريق الدفاعي والهجومي.

 

استطرد:  كل ما يتم التعويل عليه إلا ويؤكد قيمته وإمكانياته الي يحبذوه المدربين والفنيين وسط ميدان ريال مدريد صاحب ال 19 عاما كامافينجا لا سيما وأن الكرة عندهم وفي عقليتهم لا فيها هذا صغير ولا هذا كبير لا وقيمة اللاعب تقاس بأدائه ومردوده فوق الميدان.

 

أكمل : مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة ليست سهلة وفي ظروف صعبة جدا وفي أجواء غير عادية بالمرة أمام منافس قوي نعم قوي مانشستر سيتي أداءه الفني والتكتيكي والذهني كان عاليا.

 

أتم : كامافينجا قدم إضافة للمجموعة وساعد الفريق على ريمونتادا تاريخية مرة أخرى وتحرك ممتاز وربط بين الخطوط والقرار كانت عنده الجرأة ولم يكن مترددا وهذا ساعده في إيجاد الحلول ورؤية شاملة للميدان حتى عند الدوران للتسليم.

 

وقال أيضا: كامافينجا كان حاضرا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وهذا مطلوب يساعد اللاعب على التركيز وثقة جعلته يضع نفسه خيار تمرير للاعبين عدة مرات يراوغ في مساحة ضيقة بأكثر من لاعب.

 

لفت إلى أن كامافينجا رفع من نسق الفريق الملكي على مستوى التحولات الهجومية وشراسة في الضغط وإفتكاك وقطع الكرات  وسرعة في تحريك الكرة عند تغيير جهة اللعب واستلام وتسليم الكرة إضافة إلى دقة التمرير والكرة أصبحت تصل الثلث الأخير بأقل وقت ممكن هذا كان مهم جدا في ذلك التوقيت من المباراة.

 

وأشار إلى أن كامافينجا أرسل تمريرة واحدة قطرية إلى كريم بنزيما ساهم فيها بهدف رودريجو وتمريرة أخرى إلى البرازيلي رودريجو من خلال تحريك الكرة إلى الأمام بسرعة ما قبل حصول بنزيما على ركلة الجزاء.

 

وأطاح فريق ريال مدريد بـ مانشستر سيتي من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حول تأخره بهدف في الدقائق الأخيرة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وقاد المخضرم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفريق الملكى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي ليواجه فريق ليفربول الإنجليزي فى المباراة النهائية المقرر إقامتها في باريس العاصمة الفرنسية.

 

ويخوض فريق الميرنجي ٤ مباريات في الدوري الإسباني خلال ١٢ يوما فقط قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

كان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، كشف سر الريمونتادا التي حققها فريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب “سانتياجو” برنابيو، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة ردا على سؤال سر الريمونتادا أمام مانشستر سيتي:" “حدث شيء غريب، لقد قضينا أمسية رائعة، لعبنا ضد فريق قوي للغاية”.

أضاف أنشيلوتي:" واجهنا فرقا مرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم، مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، الآن سنواجه فريقاً آخر، والفضل الأساسي يعود لهؤلاء اللاعبين، للمشجعين، ليس في الملعب فقط وإنما في الأيام الأخيرة، كذلك يعود لوزن هذا القميص وتاريخ هذا النادي".

اختتم أنشيلوتي:" نحن فخورون بانتمائنا إلى هذا النادي، هذا كل شيء".

مكرم الحزقي مانشستر سيتي كامافينجا ريال مدريد دوري ابطال أوروبا

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