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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: موسم حصاد القمح يصل ذروته.. وزيادة كميات التوريد بجميع المحافظات

القمح
القمح

قال المهندس عماد محمود الحداد مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، إنّ حصاد القمح في الفيوم بدأ في 1 إبريل ومستمر حتى 15 أو 20 مايو، موضحًا: "المحصول مبشر بالخير، وجرى زرع 35 ألف و565 فدان في الطامية، بزيادة عن الموسم الماضي بنحو 500 فدان".


وأضاف محمود في حواره  على القناة الأولى أن  الظروف الجوية ساعدت كثيرا في زيادة إنتاج القمح، حيث نضج القمح بسبب استقرار درجات الحرارة وزاد الإنتاج.


وتابع مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم: "نزرع بسياسة صنفية، حيث اخترنا أصنافا مقاومة للآفات والأمراض والأصداء والأعلى إنتاجية ومناسبة للتربة الزراعية في الفيوم، وزرعنا 5 أصناف هي مصر 1 ومصر 2 ومصر 3 وسخا 95 وجيزة 171". 


وأشار المهندس عماد محمود الحداد مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، إلى أن هناك اكثر من طريقة للحصاد مثل الحصاد اليدوي، والحصاد بالميكنة، وحصاد مختلط بين الحصاد اليدوي والميكنة. 


من جهته، قال المهندس نصر شعبان مدير الإرشاد الزراعي بمركز طامية، إنّ الحقول الإرشادية تشرف عليها مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حيث يتم اختيار الحقول الإرشادية على الطريق لمتابعة كل التوصيات التي تتم ويجرى اختيار المزراعين لنشر الأصناف الجديدة التي طرحها مركز البحوث الزراعية.
 

 

 

القمح الفيوم الإدارة الزراعية الإرشاد الزراعى

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