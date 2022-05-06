وزير الأوقاف: الحرام سم قاتل يبعثر المال الحلال إذا دخل عليه.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا يجب علينا جميعا تحري الحلال وتجنب الحرام في معاملاتنا ، لأن الحلال فيه بركة وهدوء البال وسكينة وطمأنينة.



وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، أن المال الحرام هو سم قاتل، فكما قالوا عنه "جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره".

ويقول النبي الكريم عن "التاجر الأمين "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقيين والشهداء" منوها أن النفوس جبلت على حب المال ، فكما قال الله "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" فمن يقاوم شهوة المال وزينة الحياة الدنيا ويتغلب على نفسه ، الحياة الآخرة الباقية، على الحياة الدنيا الفانية.

موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "التاجر الأمين".

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



فتاوى عن صلاة الجمعة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن "الخطبة من شروط صحة صلاة الجمعة"، منوها إلى أن البعض يتساهل فى الالتزام بها وسماعها.

وأضاف مدير الفتوى، في لقائه على إحدى الفضائيات، أن من يتعمد ترك سماع خطبة الجمعة "آثم" كما أن صلاته لا تصح.

وأشار إلى أن إدراك صلاة الجمعة، يكون بإدراك الركعة الثانية، وإذا لم يدرك أى ركعة من الجمعة فيكمل صلاته ظهرا.

هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة؟

هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة .. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه اتفق جمهور الفقهاء على أن سماع الخطبتين –الأولى والثانية للجمعة - واجبة، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وبناء على ذلك يكون الرد على هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة بأنها تكون الصلاة ناقصة لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

فضل التبكير إلى صلاة الجمعة



كشف دار الإفتاء المصرية، عن اختلاف العلماء في تحديد معنى الساعات المذكورة في حديث «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً"؛ ولكن هدف التبكير واضح.

وأضافت الإفتاء، أن هذا المعني سيتحقَّق للمصلي إذا ذهب قبل الصلاة بساعة أو أكثر أو أقل، لكن المهم جدًّا ألاَّ يتأخَّر حتى صعود الإمام إلى المنبر، وإلا راح الأجر كله.

واستشهدت بما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

متى تسقط صلاة الجمعة



رغم أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء، هنالك بعض الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة ومنها:

- لا تجب صلاة الجمعة على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.

-لا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سببٍ كان.

-إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيلٍ أو حريقٍ:

أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار.