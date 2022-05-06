نسرين طافش تحتفل في إجازة صيف على البحر .. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت نسرين وهي تستعرض جمالها وانوثتها علي شاطئ البحر خلال قضائها اجازتها الصيفية، نالت اعجاب متابعيها.



وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، الذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".



وأثارت نسرين طافش حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عددًا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها .