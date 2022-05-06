ميساء مغربي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة ميساء مغربى صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت ميساء مغربى الأنظار فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت تى شيرت أبيض مع جيبة ذات كرانيش باللون الأسود، وانتعل حذاء مسطحا باللون الأبيض، و من الناحية الجمالية، اعتمد على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

جدير بالذكر، بدأت ميساء مغربى، حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.

يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"، مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان ، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.



