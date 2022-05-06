يمن الحماقى: كورونا والحرب الروسية وراء ارتفاع معدلات التضخم

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن جائحة كورونا ألقت بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار السلع والنقل بشكل كبير، وزادت من الأزمة الاقتصادية العالمية.

قرار الفيدرالي الأمريكي

ولفتت إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة كان له تداعيات على كل دول العالم، لأن الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميًا وجميع الدول تتأثر به.

واختتمت كلامها مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة أعادت صياغة حياة المواطن المصري، موضحة أن هناك حاجة ضرورية لزيادة التمكين الاقتصادي للمواطن المصري.