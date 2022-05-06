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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

الأهلي
الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم؛ استعدادا لمباراة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا. 


وضمت قائمة الفريق٢١ لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. 


واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو. 


واجتمع الجهاز الفني وسيد عبد مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش. 


وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفني خلال فقرات المران وظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة. 
 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطى فريق الرجاء المغربي في دور الثمانية، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة ٢-١ وتعادل الفريقان إيجابيا ١-١ في لقاء العودة بالمغرب. 
 

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا وفي رصيده ١٠ ألقاب للبطولة القارية كأكثر أندية القارة تتويجا باللقب.

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