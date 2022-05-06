عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل المسابقات الفنية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة،  إقامة مسابقة فنية وأدبية فى مجالات الغناء والإنشاد والشعر والزجل بالإضافة إلى القصة القصيرة .

وطلبت الإدارة العامة لرعاية الشباب من الراغبين فى المشاركة ، التوجه إلى مقر الإدارة و التحدى بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بملاعب جامعة القاهرة .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن ترتيب جامعة القاهرة هذا العام بالتصنيف الأسباني سيماجو لاب(SCImago Lab) العالمي لعام 2022 شهد تقدم 71 مركزًا بنسبة 13.5 % عن العام السابق 2021، حيث احتلت الجامعة المرتبة 456 على مستوى العالم والأول على الجامعات والمؤسسات المصرية، بينما كانت في العام الماضي في المركز 527 عالميًا، مشيرًا إلى أن تحقيق المكانة الكبيرة ضمن سلسلة ظهور الجامعة المميز في كافة التصنيفات العالمية.


 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المصنف الأسباني "سيماجو" يعتمد على 3 معايير رئيسية هي: البحوث (بنسبة 50 %) والابتكار (بنسبة30 %) والأثر الاجتماعي (بنسبة 20 %)، وتقسم هذه المعايير إلى 19 معيارًا فرعيًا.


 

وأضاف الدكتور الخشت، أن التصنيف يستخدم قاعدة بيانات "سكوبس" بصورة كثيفة لتصنيف الجامعات والمؤسسات العلمية العالميةوينشر ترتيب 8000 جامعة حول العالم، مؤكدا على أن التصنيف شهد تواجد 42 جامعة مصرية تتصدرهم جامعة القاهرة الأولى محليًا.


 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التصنيف الإنجليزي "كيو إس QS" يختلف عن التصنيف الأسباني، فلأول مرة في تاريخ الجامعاتالمصرية جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزي "كيو إس"، حيثجاءت في الترتيب من 51-100 في طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، والصيدلة وعلوم الأدوية، وإدارة الضيافةوالترفيه. وجاءت لأول مرة في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عَالَمِيًّا، وحققت 160 % في نسبة زيادة عدد التخصصاتالمصنفة في خمس سنوات، وأصبحت ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الرئيسية الخمسة.

txt

إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان الدراما وبناء الوعى الوطني

txt

عميدة إعلام القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا

 

الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة الغناء والانشاد الدكتور محمد عثمان الخشت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

ترشيحاتنا

في 20 خطوة.. دليل الطالب للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

بيراميدز يسبق الأهلي ويحتل المركز الثاني بالدوري بعد الفوز على سموحة 2-0

بايدن: مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.. فيديو

القائمة الكاملة لأسعار سيارات رينو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة .. تفاصيل

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ