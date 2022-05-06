لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل المسابقات الفنية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، إقامة مسابقة فنية وأدبية فى مجالات الغناء والإنشاد والشعر والزجل بالإضافة إلى القصة القصيرة .

وطلبت الإدارة العامة لرعاية الشباب من الراغبين فى المشاركة ، التوجه إلى مقر الإدارة و التحدى بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بملاعب جامعة القاهرة .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن ترتيب جامعة القاهرة هذا العام بالتصنيف الأسباني سيماجو لاب(SCImago Lab) العالمي لعام 2022 شهد تقدم 71 مركزًا بنسبة 13.5 % عن العام السابق 2021، حيث احتلت الجامعة المرتبة 456 على مستوى العالم والأول على الجامعات والمؤسسات المصرية، بينما كانت في العام الماضي في المركز 527 عالميًا، مشيرًا إلى أن تحقيق المكانة الكبيرة ضمن سلسلة ظهور الجامعة المميز في كافة التصنيفات العالمية.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن المصنف الأسباني "سيماجو" يعتمد على 3 معايير رئيسية هي: البحوث (بنسبة 50 %) والابتكار (بنسبة30 %) والأثر الاجتماعي (بنسبة 20 %)، وتقسم هذه المعايير إلى 19 معيارًا فرعيًا.





وأضاف الدكتور الخشت، أن التصنيف يستخدم قاعدة بيانات "سكوبس" بصورة كثيفة لتصنيف الجامعات والمؤسسات العلمية العالميةوينشر ترتيب 8000 جامعة حول العالم، مؤكدا على أن التصنيف شهد تواجد 42 جامعة مصرية تتصدرهم جامعة القاهرة الأولى محليًا.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن التصنيف الإنجليزي "كيو إس QS" يختلف عن التصنيف الأسباني، فلأول مرة في تاريخ الجامعاتالمصرية جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزي "كيو إس"، حيثجاءت في الترتيب من 51-100 في طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، والصيدلة وعلوم الأدوية، وإدارة الضيافةوالترفيه. وجاءت لأول مرة في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عَالَمِيًّا، وحققت 160 % في نسبة زيادة عدد التخصصاتالمصنفة في خمس سنوات، وأصبحت ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الرئيسية الخمسة.