بيراميدز يسبق الأهلي ويحتل المركز الثاني بالدوري بعد الفوز على سموحة 2-0

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات الدوري.

سجل فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء تسلمها من الهاني سليمان الذى أخطأ ومرر الكرة لفخر الذي راوغ وسجل هدف التقدم لفريقه.

وفي شوط المباراة الثاني سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق اسامة جلال الذي وجد الكرة بين اقدامه داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة 78 من عمر المباراة وتمكن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز من ابعادها عن مرماه وابقاء شباكه نظيفة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 ويحتل المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز الخامس.

وجاء التشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم؛ فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس



وجاء تشكيل سموحة كالتالي ..

فى حراسه المرمى ..



الهانى سليمان



خط الدفاع ...

خالد عبد الفتاح و احمد حكم و رجب نبيل و شريف رضا



خط الوسط...

احمد بيكهام و محمد كناريا

وامامهم الثلاثى

صديق اوجولا و محمد عبد العاطى و عبد الكبير الوادى



وفى الهجوم ...

مروان حمدى.



بدلاء سموحه..

عمر صلاح و اليا سيلا و احمد حمص و محمد شكرى و حمدى علاء و مصطفى الخواجة والكسندر امير عادل وحسين فيصل.



ويغيب عن سموحة محمود حليمو للإصابة وأحمد جمال وبهاء مجدى لأسباب فنية.