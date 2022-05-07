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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيحاولوا يسرقوا حساباتي على مواقع التواصل

خالد الصاوي يرد على ادعاءات الإخوان: كنا مخدوعين فيكم

خالد الصاوي
خالد الصاوي

رد الفنان خالد الصاوي على الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية بعد تقديمه شخصية خيرت الشاطر القيادي الإخواني في مسلسل الاختيار 3، وتداول منشورات قديمة له يدافع فيها عن الجماعة الإرهابية. 

خالد الصاوي

وقال خالد الصاوي في منشور له عبر حسابه بموقع فيسبوك:" ردا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من ١٠ سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي.. لما تجيب كلام لي من سنين وانا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك فدي حركة ضدك انت، ثم حصل انك انكشفت بارهابك وخيانتك فطبيعي انقلب عليك، زي اغلب الناس". 

واستطرد خالد الصاوي:" ولما اكون بعارض نظام من ١٠ سنين دفاعا عن الناس ثم تهجم انت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت ان هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك انت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر، الغريب بجد انك لسه عايش بيننا على سمومك وكانك ما اعتبرتش!.. خدعت فيك وفي اخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وانا بعد تفكير لقيت انها افضل حل الان، وبقيت حابب اساهم معها باي جهد لبلدي". 

وحل الفنان خالد الصاوي،  ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

وقال الصاوي،:" الطائفية لعنة، وجماعة الإخوان كانت تريد تقسيم الشعب المصري إلى فصائل مثل دول أخرى.

وأشار إلي أن كان يعرف أن الجزء الثالث من المسلسل كان سيحدث "ضجة" خاصة مع كم الأبطال والكتابة الجيدة التي توفق بين الدرامي والتوثيقي.

خالد الصاوي الجماعة الارهابية مسلسل الاختيار شافكي المنيري Arts Entertainment

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