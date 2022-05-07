كوبا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 18 قتيلاً و74 جريحا

أعلنت السلطات الكوبية، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الرسمية لانفجار فندق في وسط العاصمة هافانا إلى 18 ضحية و74 جريحا.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار كان سببه "تسرب الغاز"، بحسب الرئاسة الكوبية.

وأوضح التقرير أن السلطات لا تزال تجري بحثا عن ناجين بين أنقاض الانفجار، الذي وصفه شهود عيان بـ"الهائل".

وزار الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل موقع الانفجار، ومستشفى هيرمانوس أميجيراس حيث تم إرسال عدد من الضحايا ، وفق صور نشرها المكتب الرئاسي على تويتر.

وأكد الرئيس كانيل أن "الانفجار لم يكن قنبلة أو هجوما.. إنه حادث مؤسف".

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين هناك إلى تجنب المناطق المتضررة من الانفجار، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع هذه السلطات في حال الحاجة لمساعدة طارئة، إضافة إلى تحديث الحالة على شبكات التواصل الاجتماعي لطمئنة عائلتك وأصدقائك.

وقالت السفارة الأمريكية في هافانا في بيان صحفي "إنها تراقب عن كثب التقارير المتعلقة بالانفجار الذي وقع في ساراتوجا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس عبر حسابه في تويتر "إن الولايات المتحدة تتقدم بأحر التعازي إلى جميع المتضررين من الانفجار المأساوي، الذي وقع في فندق ساراتوغا في هافانا كوبا".

ويعود بناء الفندق إلى نهاية القرن التاسع عشر، وبحلول ثلاثينيات القرن الماضي، كان من أهم فنادق المدينة، وأعيد افتتاحه في 2005، وهو يضم 96 غرفة.