أميرة أديب: أتمنى العمل مع أحمد حلمي والمشاركة في الجزء الثاني من بيمبو

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إنها سعيدة بنجاح مسلسل "مين قال" الذي شاركت فيه ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وحقق انتشارا كبيرا، ولاقى صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وأولياء الأمور.

وأوضحت أميرة أديب، أن مسلسل مين قال كان قادرا على مناقشة قضايا تهم الشباب بطريقة تجذب الأهالي أيضا بدون إعطاء نصائح أو توصيات.

وعبرت أميرة أديب في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، عن رغبتها في المشاركة في عمل كوميدي مشيرة إلى أن أحمد حلمي هو الممثل المفضل لها وتتمنى العمل معه في المستقبل.

كما أشادت أميرة أديب بتجربة مسلسل "بيمبو" ووصفته بأنه عمل مختلف وتتمنى المشاركة في الجزء الثاني منه في حال قرر صناعه استكمال أحداثه بموسم جديد.

حلت النجمة الشابة أميرة أديب ضيفة على صبري زكي في برنامج “قول يا كبير” على محطة راديو “إنرجي 92.1”، للحديث عن مشاركتها في مسلسل “ولاد ناس” بدراما رمضان الماضي، وأعمالها القادمة.

وقالت أميرة أديب إن والدتها الفنانة منال سلامة كانت ترفض دخولها مجال التمثيل خوفا عليها من متاعبه، لكن والدها دعم الفكرة ويحرص دائما على أن تحقق ما تتمناه.

وأوضحت أميرة أديب أن فترة انتشار فيروس كورونا كانت لها نتائج سلبية على الكثيرين من بينها أسرتها، لكنها كانت إيجابية عليها بشكل شخصي بعدما أصبحت فيديوهاتها خلال فترة الحظر من الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.