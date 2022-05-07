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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم بحيرات وحديقة عملاقة.. خالد فودة يتفقد أول مبنى حكومي ذكي بشرم الشيخ

فودة يتفقد المبني
فودة يتفقد المبني الذكي

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأعمال الإنشائية لأول مبني حكومي ذكي علي مستوي الجمهورية وهو مبني مجلس مدينة شرم الشيخ والذي سوف يضم بحيرات  وحديقة عملاقة و يدار  بشكل تكنولوجي كامل، وتابع فودة اليوم  المشروعات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تقدم العمل بها وازالة اية معوقات قد تبطئ أو تعيق التنفيذ المشروعات.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية   لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باعتباره نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة. 

وتابع فودة العمل في مشروع الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، المقامة على مساحة 110 ألف متر مربع بمنطقة حى النور أمام مجلس المدينة الجديد، وتضم عدد من البحيرات ومول تجارى وعدد من البنوك ونافورات حديثة بالإضافة لأعمال   التشجير واللاند سكيب ، واعمال التجميل والإضاءة الليلية.
 

كما قام المحافظ بتفقد أعمال منظومة الطرق الداخلية بالمدينة .

 

واكد المحافظ، أن تلك المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل بدء فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP 27  نوفمبر 2022.


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مبني شرم الشيخ

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شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ بحيرات حديقة مبني ذكي

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