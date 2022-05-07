خبير اقتصادي: الحرب الروسية الأوكرانية السبب في ارتفاع التضخم الآن |فيديو

قال الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي إن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها تفرض سيطرتها على إحداث موجة من التضخم لن يشهده الاقتصاد العالمي منذ 40 عامًا بسبب تلك الحرب.

وأضاف "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن روسيا تنتج 11% من إنتاج النفط المنتج عالميا، مشيرا إلى أن روسيا أيضا تنتج ما يقرب من 42% من إنتاج القمح عالميا.

وتابع الخبير الاقتصادي أن ما قام باتخاذه البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.5% هو ما كان إلا لمواجهة مزيد من التضخم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ 40 عامًا.

وأوضح الدكتور خالد الشافعي أن المقصود من رفع الفائدة الحد من التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، متابعا أن هناك أرتفاع أسعار تشهده أمريكا في الوقت الحالي لم يكن مشهودا من قبل.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يحدث هناك استقرار في الأسعار للسلع الأساسية حول العالم، وبالتالي فإن هناك مزيدا من ارتفاع الأسعار تشهده جميع دول العالم.