عاشوا وماتوا في حضن بعض|شاهد.. أصدقاء ضحايا بحيرة قارون يروون تفاصيل الحادث

أعرب أصدقاء الشقيقين المتوفيين علي ومحمد ، الذين غرقا في مياه بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أثناء استحمامهما فى بحيرة قارون رابع أيام عيد الفطر المبارك، عن حزنهم الشديد لوفاة الشقيقين ، وأكدوا بأن قوات الانقاذ استخرجت جثماني الشقيقين وهما فى حضن بعض ، حتى تم حملهما فى سيارة الإسعاف .

يقول عبد الله حسين ، من جيران الشقيقين المتوفين : نعزي أنفسنا وأهلهم أهالى البلد ونحتسبهم عند الله من الشهداء ، الشقيقين نزلوا من الساحل الشمالى للبحيرة للاستحمام ، ومحمد الشقيق الأصغر كان يعوم فى المياه على زجاجة مياه فارغة خاصة (بالقارورة ) ولم يشاهد أصدقاؤه إلا الزجاجة عائمة على المياه ، فأسرع على للنزول للمياه لإنقاذ شقيقه فغرق هو الآخر .

وأضاف أن جميع أهالى قرية دار السلام، والقرى المجاورة نزلوا البحيرة مع فرق الانقاذ للبحث عن الجثتين ، وبالرغم من الاستعانة بكبار الصيادين الذين لهم خبرة فى البحيرة لاتجاه الرياح وتيارات المياه لتتبع مسار جثامين الشقيقيين ، إلا أن كان هناك صعوبة فى عمليات البحث واستخراج الجثتين التى استمرت يوميا .

وطالب عبد الله، بضرورة تدعيم بحيرة قارون بدورات انقاذ فى المناسبات والاعياد الرسمية ، خاصة ان البحيرة تم تلويثها ، والمفروض أن يكون هناك حماية وتوعية ولافتات ارشادية تحذر الشباب والزائرين للبحيرة بعدم النزول إلى المياه .

وأضاف : بلال محمد صديق على : أنا كنت مع الشقيقين على ومحمد قبل غرقهم بساعات ، والذى حدث اننا ذهبنا الى البحيرة لقضاء وقت ممتع وقمنا بشراء زجاجة قارورة مياه وبعد ان فرغت من المياه ، قام محمد باخذها ونزل بها المياه للاستحمام مستخدما الزجاجة البلاستيك للعوم ، وقام شقيه الأكبر مسرعا ونزل المياه للبحث عن شقيقه ففوجئنا باختفائه وغرقه فى المياه ، فنزل على للبحث عنه فى المياه فغرق هو الاخر ، ولم نستطيع النزول لعمق المياه وبرودة الجو و تعرضنا للخطر ، فأبلغنا أسرته على الفور.

وتابع: أخر كلمة قالها لى على رحمة الله عليه ، هنروح اكتوبر امتى وكان عنده أحساس بأنه سيحدث له شئ ، وهو فاتح ورشة سمكرى سيارات وشقيقه الأصغر محمد كان بتعلم المهنة ، وكان على طيب ، ومحترم وعمره ما زعل اى شخص فى القرية ، وأضاف بأن قوات الانقاذ استخرجت جثماني الشقيقين من مياه البحيرة وهما فى حضن بعض ، حتى تم حملهما فى سيارة الإسعاف.

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