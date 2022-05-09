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رئيس التحرير
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محافظات

عاشوا وماتوا في حضن بعض|شاهد.. أصدقاء ضحايا بحيرة قارون يروون تفاصيل الحادث

قوات الانقاذ اثناء
قوات الانقاذ اثناء البحث عن جثمانى الشقيقين ببحيرة قارون

أعرب أصدقاء الشقيقين المتوفيين علي ومحمد ، الذين غرقا في مياه بحيرة قارون  بمحافظة الفيوم، أثناء استحمامهما فى بحيرة قارون رابع أيام عيد الفطر المبارك، عن حزنهم الشديد لوفاة الشقيقين ، وأكدوا بأن قوات الانقاذ استخرجت جثماني الشقيقين وهما فى حضن بعض ، حتى تم حملهما فى سيارة الإسعاف .

يقول عبد الله حسين ، من جيران الشقيقين المتوفين :  نعزي أنفسنا وأهلهم أهالى البلد ونحتسبهم عند الله من الشهداء ، الشقيقين نزلوا من الساحل الشمالى للبحيرة للاستحمام  ، ومحمد  الشقيق الأصغر  كان يعوم فى المياه  على زجاجة مياه فارغة خاصة  (بالقارورة  ) ولم يشاهد أصدقاؤه إلا الزجاجة عائمة على المياه ، فأسرع على للنزول للمياه لإنقاذ شقيقه  فغرق هو الآخر .

وأضاف أن جميع أهالى قرية دار السلام، والقرى المجاورة نزلوا البحيرة مع فرق الانقاذ للبحث عن الجثتين  ، وبالرغم من الاستعانة بكبار الصيادين الذين لهم خبرة فى البحيرة لاتجاه الرياح وتيارات المياه لتتبع مسار جثامين الشقيقيين ، إلا أن كان هناك صعوبة فى عمليات البحث واستخراج الجثتين التى استمرت يوميا .

وطالب عبد الله، بضرورة تدعيم بحيرة قارون  بدورات انقاذ فى المناسبات والاعياد الرسمية   ، خاصة ان البحيرة  تم تلويثها ، والمفروض أن يكون هناك حماية وتوعية ولافتات ارشادية  تحذر الشباب والزائرين  للبحيرة بعدم النزول إلى المياه . 

وأضاف : بلال محمد  صديق على : أنا كنت مع الشقيقين على ومحمد  قبل غرقهم بساعات ، والذى حدث اننا ذهبنا الى البحيرة لقضاء وقت ممتع وقمنا بشراء زجاجة قارورة مياه  وبعد ان فرغت من المياه  ، قام محمد باخذها ونزل  بها المياه للاستحمام مستخدما الزجاجة البلاستيك للعوم ، وقام شقيه الأكبر مسرعا ونزل المياه للبحث عن  شقيقه ففوجئنا باختفائه وغرقه  فى المياه ، فنزل على للبحث عنه فى المياه فغرق هو الاخر ، ولم نستطيع النزول لعمق المياه وبرودة الجو و تعرضنا للخطر ، فأبلغنا أسرته على الفور.

وتابع: أخر كلمة قالها لى على رحمة الله عليه ، هنروح اكتوبر امتى وكان عنده أحساس بأنه سيحدث له شئ  ، وهو فاتح ورشة سمكرى سيارات وشقيقه الأصغر محمد كان بتعلم المهنة ،  وكان على طيب ، ومحترم وعمره ما  زعل اى  شخص  فى القرية ، وأضاف  بأن قوات الانقاذ استخرجت جثماني الشقيقين من مياه البحيرة  وهما فى حضن بعض ، حتى تم حملهما فى سيارة الإسعاف.

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مياه بحيرة قارون محافظة الفيوم بحيرة قارون عيد الفطر المبارك كبار الصيادين قوات الانقاذ

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