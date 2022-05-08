بعد تألقه ببطولة العالم للشباب في اليونان.. تعليم الفيوم تحتفي بالطالب محمود جمال

تقدمت الأستاذة سماح أبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالب محمود جمال محمد عبدالعزيز - الصف الثالث الثانوي ، قسم كهرباء مهني ، مدرسة الفيوم الصناعية المكيانيكية العسكرية بنين إدارة غرب الفيوم التعليمية، والذي حقق المركز الرابع في رفعه الكلين والنطر التى تقام حاليا باليونان.

كما قدم حمدي السيد إسماعيل وكيل المديرية وجميع العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالب محمود جمال بعد تألقه في بطولة العالم للشباب المقامة في اليونان من 1- 10مايو 2022م وحقق الميدالية الذهبية في رفعة الخطف والبرونزية في المجموع ويحقق المركز الرابع في رفعه الكلين والنطر.

وتمنت مديرة المديرية للبطل الفوز والنجاح والتفوق الدائم وتحقيق مراكز متقدمة عربيا وعالميا.





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