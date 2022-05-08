محافظ الفيوم يدين الحادث الارهابي الغاشم غرب سيناء .. ويُنعي شهداء الوطن



أدان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحادث الارهابي الغاشم الذي وقع اثر قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، مما أسفر عن إستشهاد عدد من أبطالنا من القوات المكلفين بالعمل فى النقطة.

ونعى محافظ الفيوم ببالغ الحزن شهداء الحادث الارهابي الذين سقطوا ضحية الهجوم الغاشم، متقدما بخالص العزاء لأسر الشهداء، وللشعب المصري، متمنيا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيراً أن الشعب المصري يقف صفاً واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب، مطالباً بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر وسلامة أبنائها.