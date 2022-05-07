رئيس برلمانية الوفد: لابد من تجفيف منابع تمويل الإرهاب الأسود

نعي النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، داعيا الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى بيان صحفى، أن الحرب مع الإرهاب مستمرة، داعيا المجتمع المصرى إلي اليقظة دائما والالتفاف حول الجيش والشرطة في حربهم علي الإرهاب.

ودعا سليمان وهدان، المجتمع الدولى أن يتحلي بمسئوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية، مؤكدا أن الإرهاب الأسود يجب أن يواجه بتجفيف منابع تمويله والتصدى للأفكار الظلامية التى تودى بحياة البشر من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية التي لا دين لها.

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى أعلن أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد.