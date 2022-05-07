جمال ياقوت: تقليص مدة التسجيل بالشهر العقاري من عامين إلى شهر فقط

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التنفيذ الفعلى لقانون الشهر العقاري الجديد، يجعل الجميع فى راحة، ويحفظ حقوق المالك.

وأضاف ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مدة الطلب بشأن تسجيل الوحدات فى القانون القديم كانت عامين، وفى التعديلات الجديدة تكون 30 يوما وفى حالة الاعتراض تصل لـ 37 يومًا فقط.

ولفت إلى أن كل حالة يكون لها نظام لـ التسجيل، وكل ما يتم يكون لـ التسهيل على المواطنين، وأن المستشار عمر مروان وزير العدل ، قدم اليوم طلب تسجيل منزله فى أول يوم من تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد، من داخل محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، والتى تعد مسقط رأسه.

وأوضح أن وزير العدل، تفقد محكمة شبين القناطر وقام بـ اعلان انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، عقب نشره بالجريدة الرسمية ، وتوقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022.