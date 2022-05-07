تحت ستار الزواج العرفي.. السجن 3 سنوات لربة منزل وآخر استغلا الأطفال جنسيا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، بالسجن لمدة 3 سنوات لمتهمين لربة منزل وآخر لاتهامهما بالإتجار في البشر واستغلال المجني عليهم جنسيا تحت ستار الزواج العرفي بالدقي وتغريمهم 40 ألف جنيه

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب.



وأوضح أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم الدقي تاجروا بالبشر بأن استخدما المجني عليهم ن أ الطفلة والبالغة من العمر 17 عاما، وم م، ون ن مستغلين حالة الضعف والحاجة الشديدة للمال لديهم حال كون الأولى طفلة بقصد استغلالهم جنسياً للحصول على ربح مادي مساسا في حقهم في الحماية من الاتجار بهم من أجل الحصول على منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود بأن قامت المتهمة الثانية إيمان باستقطاب المجني عليهم وإيوائهم مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي تزويجه إحدى المجني عليهم بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استغلا المجني عليها الطفلة نادية أحمد والبالغة من العمر 17 عاما جنسياً، بأن قاما بعرضها للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، كما استخدما المجني عليهم نادية أحمد ومروة محسن ونورهان نصر بأن قاما بعرضهم للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص سعودي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة، وأكد أمر الإحالة بأن المتهم أحمد استخدم حسابا خاصاً المسمى طارق على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الوقائع محل الوصف السابق على النحو الذي كشفته التحقيقات.

وشهدت المجني عليها نادية أحمد بلجوئها إلى المتهمة إيمان لتزويجها إلا أنها قامت باستغلال ظروف معيشتها الصعبة وضائقتها المادية وصغر سنها وعرضت عليها زواج مؤقت لمدة أسبوع من رجل عربي الجنسية فوافقت لاحتياجاتها المادية، وطلبت منها تصوير نفسها والملابس الداخلية لإرسالها إلى طالب الزواج، فانصاعت لرضائها فآوتها بمنزلها حتى أبلغتها قيام أحد الأشخاص الأثرياء رغبته في الزواج بها فاستقطبتها رفقة المجني عليهم للاختيار بينهم من قبله تقابلوا مع المتهم الأول فتم ضبطهم .

وأكدت الشاهدة الثانية مروة محسن ربة منزل بأنها تعرفت على المتهمة الثانية بمناسبة سابقة أشغالها وظيفة عاملة نظافة بأحد المقاهي، وطالبتها بالبحث لها عن فرصة عمل نظراً لظروفها المادية المتدنية ولرغبتها لإجراء عملية جراحية لوالدتها، فاستغلت حاجاتها وعرضت عليها الزواج من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل الحصول على مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية وأخبرتها بمكان وزمان التقابل معه، واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم مع المتهم الأول أحمد فتم ضبطهم.

وقالت الشاهدة نورهان نصر إنها تعرفت على المتهمة الثانية إيمان عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقامت بالشكاية لها عن سوء أحوالها المادية واحتياجها الشديد للمال فتوطدت علاقتهما وقابلتها العديد من المرات بمسكنها وأعطتها مبالغ مالية، وعرفتها بالمتهم أحمد اللذان استغلا حاجتها المالية وعرضا عليها تزويجها من رجل عربي الجنسية لمدة أسبوع مقابل مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه فوافقت لصعوبة ظروفها المعيشية والمادية وخشية من قيام المتهمة إيمان بتهديدها وطلبت منها تصوير نفسها بالملابس الداخلية لإرسالها لطالب الزواج فانصاعت لرغبتها واخبرتها بمكان وزمان التقابل معه واصطحبتها لذلك المكان المحدد صحبة المجني عليهم وتقابلوا مع المتهم أحمد فتم ضبطهم.