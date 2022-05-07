نيتو أساسيا.. تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة ريال بيتيس بعد قليل، في إطار الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل، تواجد الحارس نيتو بشكل أساسي بدلاً من تير شتيجن الذي يغيب عن المباراة نتيجة لمرضه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: داني ألفيش - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - ممفيس ديباي

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السادس برصيد 58 نقطة.