عمرو حنفي: الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن

نعي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واستشهدوا اليوم أثناء تأدية واجبهم الوطني على أرض سيناء الحبيبة إثر حادث إرهابي غادر، مؤكداً وقوف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة وأن الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن.

وتقدم محافظ البحر الأحمر، بالعزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وإلى القوات المسلحة.

كما يتقدم المحافظ بالعزاء إلى أسر الشهداء داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم بكامل صحتهم لاستكمال مهمتهم في الدفاع عن الوطن والمواطنين.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.