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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الديهي : مسلسل الاختيار أربك جماعة الإخوان وأصابها بالجنون.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 3 تقارير صحفية للهجوم على مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أن مسلسل "الاختيار" كان وثيقة للتاريخ، فما تضمنه من وثائق تعكس واقع موجود يتحدث عن خيانة وعمالة.

 وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مسلسل "الاختيار" أربك جماعة الإخوان وقيادتها، وكان فاضح لما كان بين الإخوان من شقاق ونفاق وخلاف، ولكثير من المعاملات والممارسات ولما يكيدون للجماعات والتنظيمات الاخرى؛ ولذا زلزل كيان الجماعة وأصابها بالجنون، وبدأوا في حالة هياج وهجوم ضاري غير مسبوق وغير متوقع على الدولة المصرية.

الإخوان

وتابع، أن صهيب عبد المقصود، المتحدث باسم الإخوان تحدث عن أن مسلسل "الاختيار" فضح بعض الأخطاء الكارثية للجماعة، مما تسبب في وصف مجموعة محمود حسين بالهجوم عليه ووصفه هو ومعلمه إبراهيم منير بالجنون، وتسبب في حدوث خناقة بينهما.

واعتبر الديهى أن من انجازات المسلسل فضح هؤلاء لبعضهم البعض وتخوينهم لبعضهم البعض.

جماعة الإخوان الإخوان الدولة المصرية نشأت الديهي

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