عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإفريقي يجري تعديلا على موعد مباراة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

يد الزمالك والأهلي
يد الزمالك والأهلي

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تعديلا على موعد مباراة الزمالك والأهلي، في بطولة السوبر الإفريقي؛ لتقام الساعة 7 مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت النيجر.

وكانت مباراة  السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، محددا لها الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 بتوقيت النيجر.

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني دانيال جوردو، غدًا الأحد، بغريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفر روي في كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك كلا الفريقين تاريخًا كبيرًا من المشاركات في السوبر الإفريقي، حيث شارك الزمالك 9 مرات من قبل ونجح في الفوز ب 7 ألقاب، فيما تواجد الأهلي 6 مرات سابقة وفاز باللقب مرة وحيدة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

التقى الفريقان بالسوبر الإفريقي في 4 مواجهات سابقة، حيث فاز الزمالك في 3 مباريات، وانتصر الأهلي في لقاء وحيد.

كانت أولى المواجهات بين الفريقين، في 2017 بمدينة أغادير المغربية، وانتصر الأهلي بنتيجة 29 – 23؛ ليحقق اللقب الأول في تاريخه.

ثاني مباريات الفريقين كانت في 2018 بالقاهرة، وفاز الزمالك وقتها بنتيجة 21 – 20؛ ليحقق اللقب الخامس في تاريخه.

ثالث المواجهات كانت في المغرب عام 2019، وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 38 – 35؛ ليحقق اللقب السادس في تاريخه ويصبح ثاني أكثر الأندية الإفريقية حصولاً على اللقب خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب ال 9 بطولات.

أما آخر مواجهات الفريقان كانت في العام الماضي بالقاهرة، ونجح الزمالك في الفوز بنتيجة 28–27.

السوبر الإفريقي الاتحاد الافريقي النادي الأهلي الأهلى موعد مباراة الزمالك كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان كريما للغاية .. ياسمين صبري تكشف تفاصيل جديدة عن فترة زواجها بـ أبو هشيمة

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

ترشيحاتنا

محمد كيلاني: رفع الأسعار وسيلة للضغط على الأفراد لترشيد الإنفاق

السجن 5 سنوات لشرطي أمريكي استخدم العنف مع عجوز مصابة بالخرف

لازم نركز على الأولويات.. أحمد موسى: 5 مليارات دولار فاتورة استيراد السيارات

الاتحاد الإفريقي يجري تعديلا على موعد مباراة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

شاهد... محافظ قنا وكيلا عن عروسين من الأيتام خلال عقد قرانهما بنجع حمادي

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخنق وفاق سطيف ويتقدم 1-0 في الشوط الأول .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

فيديو

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ