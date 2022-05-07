الاتحاد الإفريقي يجري تعديلا على موعد مباراة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تعديلا على موعد مباراة الزمالك والأهلي، في بطولة السوبر الإفريقي؛ لتقام الساعة 7 مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت النيجر.

وكانت مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، محددا لها الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 بتوقيت النيجر.

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني دانيال جوردو، غدًا الأحد، بغريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفر روي في كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك كلا الفريقين تاريخًا كبيرًا من المشاركات في السوبر الإفريقي، حيث شارك الزمالك 9 مرات من قبل ونجح في الفوز ب 7 ألقاب، فيما تواجد الأهلي 6 مرات سابقة وفاز باللقب مرة وحيدة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

التقى الفريقان بالسوبر الإفريقي في 4 مواجهات سابقة، حيث فاز الزمالك في 3 مباريات، وانتصر الأهلي في لقاء وحيد.

كانت أولى المواجهات بين الفريقين، في 2017 بمدينة أغادير المغربية، وانتصر الأهلي بنتيجة 29 – 23؛ ليحقق اللقب الأول في تاريخه.

ثاني مباريات الفريقين كانت في 2018 بالقاهرة، وفاز الزمالك وقتها بنتيجة 21 – 20؛ ليحقق اللقب الخامس في تاريخه.

ثالث المواجهات كانت في المغرب عام 2019، وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 38 – 35؛ ليحقق اللقب السادس في تاريخه ويصبح ثاني أكثر الأندية الإفريقية حصولاً على اللقب خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب ال 9 بطولات.

أما آخر مواجهات الفريقان كانت في العام الماضي بالقاهرة، ونجح الزمالك في الفوز بنتيجة 28–27.