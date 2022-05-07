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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن فيديو الإخوان المفبرك لضابط : محاولة رخيصة

صدى البلد

علقت الاعلامية لميس الحديدي  على الفيديو المفبرك الذي بثه الارهابي الهارب حول تعذيب أحد الضباط لمواطن مصري  قائلة : " الفيديو الاخوان وعبر اللجان عملوه تريند  وهي محاولة رخيصة وحقيرة لفبركة  الامور ".

تابعت" عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة  ON: إحداث اي وقيعة بين الناس وجيشنا الذي يدفع   الثمن في سيناء  ".


أضافت ساخرة : " الفبركة بقت عندهم   بلا  جودة حقيقي  مافيش كوالتي وبقت بشكل رخيص  ومبتذل  وسهل إكتشافه   وفضحة بعد 48 ساعة فضح أمركم وأنه مفبرك  "
ونشر الارهابي عبد الله الشريف فيديو يظهر من خلال ملازم شرطة يقوم بالتعدي والضرب على أحد المواطنين وتكبيله ووضع داخل صندوق أحد السيارات الملاكي. في أول رد فعل من وزارة الداخلية على الفيديو أصدرت الوزارة بيانا توضح فيه الحقيقة.


وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدة أن ما تم تداوله يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية في نشر الشائعات والأكاذيب في داخل وخارج البلاد.


وقالت وزارة الداخلية، أنه بعد فحص مقطع الفيديو الذي تم تداوله تبين أنه مُفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة بالاسم المشار إليه في مقطع الفيديو. وجاراستكمال فحص السيارة التي استخدمت في الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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