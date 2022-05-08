حكاية مسيو «بايوكي» وأقدم عائلة مجوهرات في مصر منذ 150 عاما.. فيديو

عرض برنامج " مساء دي أم سي " تقريرا عن مسيو "بايوكي" و أقدم عائلة المجوهرات في مصر منذ 150 عاما .

وأضاف التقرير أن تاريخ عائلة "بايوكي" في مصر بدأ منذ أكثر من 150 سنة حيث جاء الجد الأكبر باولو بيوكي في مصر أيام الخديو إسماعيل وكان يعمل مدير فني لمدرسة مجوهرات في إيطاليا في روما ومن هنا بدأ عمله في مجال المجوهرات .

وأوضح التقرير أن باولو بيوكي قام بفتح ورشة مجوهرات في الموسكي وبدأ في عمل أشكال ورسومات للمجوهرات جديدة لم تكن متواجدة في مصر من قبل ، مؤكدا أنه مع مر السنين انضم أولاده إلي شركته وسنة 1900 أسس شركة "بيوكي " هو و3 من أولاده حتي الآن.