باحث: جماعة الإخوان الإرهابية أكثر فجاجة عما أظهره مسلسل الاختيار

قال سامح فايز الكاتب والباحث فى شؤون الجماعات المتطرفة ، أن جماعة الأخوان الإرهابية، أكثر فجاجة مما ظهرت عليه فى مسلسل الاختيار 3.

وأوضح سامح فايز ، خلال حواره مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى” أن نجاح جماعة الأخوان الأرهابية فى استغلال السوشيال ميديا أثر على ظهور حقائقهم.

وتابع سامح فايز: مع إنتاج مسلسل الاختيار 2020 بدأت تتكشف الحقائق حول ماهية الإخوان بالوثائق.

المتحدث العسكرى

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

