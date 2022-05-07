نشرة أخبار العالم.. إدانات دولية واسعة للهجوم الإرهابي في غرب سيناء.. ماكرون يتعهد بتعزيز قدرات الجيش الفرنسي.. وأوكرانيا تعلن إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية تدين هجوم سيناء الإرهابي وتدعم مصر ضد كل ما يهدد أمنها

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية”.

وأكدت الوزارة السعودية في بيان “وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية”.

وتابع البيان " تتقدم المملكة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

قطر تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه بشرق قناة السويس، وأدى إلى استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

فلسطين تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم "الإرهابي" الذي نفذته مجموعة إرهابية شرق قناة السويس، غرب سيناء، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان "إن الرئيس محمود عباس يعرب عن تعازيه الحارة لاخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولعائلات ضحايا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من ابطال الجيش المصري".

وأكد البيان تضامن ووقوف فلسطين وشعبها وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، متمنية لمصر وشعبها وجيشها العظيم دوام الاستقرار والازدهار.

الأردن يدين الهجوم الإرهابي على محطة مياه بسيناء ويؤكد تضامنه مع مصر

أدان الأردن، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه في سيناء معربا عن تضامنه مع مصر.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية "الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية".

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الجبان، مشددا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع الأشقاء في مصر.

نتضامن مع مصر.. حركة حماس تدين الهجوم الإرهابي في سيناء

أدانت حركة حماس الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع المياه بمنطقة شرق القناة، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين من أفراد القوات المسلحة.

وقالت حماس في بيان "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري، شرق قناة السويس؛ والذي أدّى إلى استشهاد وجرح عددٍ من الجنود والضباط".

وأضافت "نعلن تضامننا الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونبعث بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق، وإلى عائلات الشهداء وذويهم، سائلين الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

خلال مراسم تنصيبه .. ماكرون يتعهد بتعزيز قدرات الجيش الفرنسي

أدى إيمانويل ماكرون، السبت، اليمين الدستورية خلال مراسم تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية جديدة في حفل أقيم بقصر الإليزيه، أعقبه إطلاق المدافع في حدائق أنفاليد، تعهد خلاله بـ"نهج جديد" في رئاسة البلاد.

وفي خطاب مقتضب، أكد ماكرون الحاجة إلى الابتكار في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة في فرنسا والعالم، وقال إن فترته الثانية ستكون "جديدة" وليست مجرد استمرار للأولى.

وتابع الرئيس الفرنسي "نسعى لتقوية قدرات الجيش الفرنسي خلال المرحلة المقبلة"، موضحا أن بلاده تسعى أن يكون جيشها قويا وقادرا على مواجهة الإرهاب.

وأضاف ماكرون "أنا مدرك لخطورة الفترة"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى "التحرك دونما هوادة" لتكون فرنسا "أكثر استقلالاً".

أوكرانيا تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

أعلنت أوكرانيا، السبت، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقواتها في مدينة ماريوبول.

وقالت نائبة الرئيس الأوكراني إيرينا فيريشوك "إنفاذا لأمر الرئيس تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين عن "آزوفستال"، وإتمام هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية، إجلاء أكثر من 150 مدنيا بينهم عشرات الأطفال عن مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف خلال اليوم السبت.

CIA: لا دليل على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

قال مدير الاستخبارات الأمريكية "CIA" ويليام بيرنز إنه "لا دليل ملموساً على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا".

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن "مضاعفة الجهود العسكرية ستحسن نتيجة الحرب".

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن العلاقة بين روسيا والصين "لها بعض الحدود"، مشيرا إلى أنها "أثرت على حسابات الصين بشأن تايوان، ولكنها لم تؤثر على عزمها على الإجراءات المستقبلية".

كتائب القسام تهدد إسرائيل برد غير مسبوق حال اغتيال السنوار

حذرت كتائب القسام، السبت، إسرائيل من الإقدام على اغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة بأن ذلك سيكون "إيذان بزلزال في المنطقة وسيُقابل برد غير مسبوق".

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة في بيان "نحذر وننذر العدو وقيادته بأن المساس بيحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة هو إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".

وتابع البيان "ستكون معركة سيف القدس (الاسم الذي تطلقه الحركة على المواجهة العسكرية مع إسرائيل مايو 2021) حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو.