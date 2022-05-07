أوكرانيا تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

أعلنت أوكرانيا، السبت، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقواتها في مدينة ماريوبول.

وقالت نائبة الرئيس الأوكراني إيرينا فيريشوك "إنفاذا لأمر الرئيس تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين عن "آزوفستال"، وإتمام هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول".

إجلاء 150 مدنيًا من ماريوبول

وفي وقت سابق، أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية، إجلاء أكثر من 150 مدنيا بينهم عشرات الأطفال عن مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف خلال اليوم السبت.

وأكدت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان لها إجلاء 152 شخصا منهم 32 طفلا من ماريوبول إلى مركز إيواء مقام لاستقبال النازحين في قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.

ويأتي مع استمرار عملية جارية تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق بين موسكو وكييف لإجلاء المدنيين المتواجدين داخل مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جهودا دبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، حيث تم إجلاء المزيد من المدنيين من المصنع الذي تعرض للقصف.

وتعهد المدافعون بعدم الاستسلام. ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون القوات الروسية تسعى للقضاء عليهم بحلول يوم الاثنين الذي يوافق إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.