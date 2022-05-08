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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي مصطفي: سعيدة بنجاح أغنيتي في مسلسل فاتن أمل حربي

مي مصطفي
مي مصطفي

مى مصطفى صوت مصرى أصيل أثبت نفسه فى فترة ليست بالطويلة أنه صوت يستحق الدعم والنجاح لذلك أطلت علينا هذا العام فى رمضان بثلاث أغنيات لنجمتين هن ليلى علوى و نيللى كريم ما بين الاختيار لها والتحضيرات كان هذا الحوار ....

أولا كيف تم التعاون بينك وبين العدل جروب؟


أنا فخورة جدا بتجربتي الجديدة مع العدل جروب وهي من أعرق واكبر الشركات الانتاجية في مصر واللي بتناقش بجرأة قضايا مهمة ومختلفة. فبشكر الملحن مصطفى شكري الذى قام بترشيحى للعمل  .

قدمت فى مسلسل فاتن أمل حربى للنجمة نيللى كريم أغنيتين فما هو وقت التحضيرات لهم؟

أول أغنية "احوال متسرش حد" ليها قصة جميلة وهي أننى  كنت مسافرة دبي وتواصل معايا مصطفى شكري وقالي اسمعي "الأغنية دي"دون أى  تفاصيل وانا لثقتي الكبيرة فيه نتيجة نجاح تجاربنا في خيط حرير وفيلم ماكو ويوم التسجيل بلغني أنها أغنية في أحداث المسلسل وتواصلنا مع صناع العمل اللي وافقوا على أول نسخة بدون أي تعديل والحمد لله الأغنية كان ليها تاثير ورد فعل قوي و جميل من جمهور المسلسل.


بعد النجاح الكبير للأغنية تواصل معانا مخرج العمل الأستاذ ماندو العدل واتفقنا على أغنية تكون في الحلقات الأخيرة للمسلسل في مشهد مؤثر لحظة خطف وضياع بناتها منها واتفقنا على أغنية شكرا يا ظروف اللي كمان ربنا كتبلها النجاح.

ماذا أضاف التعامل مع نيللى كريم لمى مصطفى؟

اني اشارك مع النجمة نيللي كريم في مسلسل رمضاني دة أكيد إضافة كبيرة ليا وحاجة افتخر بيها في مشواري الفني لأنها نجمة بكل المقاييس ودة بيبان في اختياراتها لادوارها وكمان في جمهورها الكبير اللي ردود فعله عن الأغنيتين كان مؤثر جدا وفوق ما توقعت الحمد لله

هل وجودك فى موسم رمضان أفضل ولا خارج الموسم أفضل؟


التواجد بإعمال سواء في موسم رمضان أو خارج الموسم مهم جدا لاي فنان ولكن  بالرغم من ان موسم رمضان بيكون المنافسة فيه اكبر إلا ان دة بيكون له تأثير سلبي على مشاهدة العمل وممكن يظلم أعمال كثيرة غير لو العمل خارج الموسم فبتكون المنافسة اقل هذا يعطي فرصة للعمل انه يتم مشاهدته بشكل  احسن.

رمضان هذا العام كان وش الخير عليكى وده لان ختامه مسك مع الدلوعة ليلى علوى احكى لنا عن التجربة؟

الحمد لله فعلا كان وش الخير  لان أول مشاركة ليا في موسم رمضان يكون بثلاث أغاني مع نجمتين من أهم نجوم مصر نيلي كريم وليلى علوي وهذا ما يتمناه ويفتخر به كل مطرب. 
أغنية السعادة في مسلسل دنيا تانية للنجمة ليلى علوي كانت تجربة جميلة لانها أغنية مختلفة عن معظم اللي قدمته قبل كدة، الأغنية كلها سعادة وفرحة ولون جديد كانت مناسبة جدا للنهاية السعيدة للمسلسل ولدخول العيد.

ماذا عن ردود الأفعال على أغاني مسلسل فاتن أمل حربي ؟

مسلسل فاتن نجاحة باين جدا في ردود أفعال الجمهور سواء مؤيدين أو معارضين لأنه بيناقش قضية مهمة جدآ للمرأة .اما عن ردود فعل الأغاني الحمد لله نجاح كبير أنا متوقعه نجاح الاغاني لكن  لم أتوقع  النجاح بهذا الشكل الكبير  .واغلبيه تعليقات الناس ربنا يسامحك على كمية الإحساس والوجع اللي فالأغنية فالحمد لله سعيدة بردود  فعل الناس

كلمة لكل الجمهور العربي
أولا بشكر جمهوري فمصر والوطن العربي على تعليقاتهم الايجابية وردود أفعالهم الجميلة وبوعدهم بأعمال قوية قريبا .

مي مصطفى ليلى علوي نيللي كريم خيط حرير مسلسل فاتن أمل حربى

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