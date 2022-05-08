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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي وفاق سطيف الجزائري، يوم السبت القادم، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بيرسي تاو (هدفين)، وطاهر محمد طاهر (هدف)، ومحمد شريف (هدف).

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.

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فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 يولبو 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وواجه فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف من قبل عدة مرات ضمن المنافسات بالبطولات الأفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف 

واجه فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري خمس مرات قبل ذلك حيث فاز سطيف في ثلاث مرات مقابل مرتين للأهلي.

وتعد المواجهة المقبلة بين الأهلي ووفاق سطيف هى الثالثة التي يلتقى فيها المارد الأحمر أمام بطل الجزائر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تقابلا مرتين من قبل كانت الأولى في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 1988 وهزم الأهلي فى لقاء الذهاب بالجزائر بهدفين دون رد قبل أن يعود ويفوز الأهلي بنفس النتيجة بلقاء الإياب بالقاهرة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز بها وفاق سطيف بنتيجة 4-2 ليصعد الى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

وكانت المواجهة الثانية بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018 وفاز الأهلي وقتها بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم خسر في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجه 3-2.

وواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري في نهائي كأس السوبر الافريقي موسم 2015 حيث أقيمت المباراة  بالجزائر وفاز بها وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف 

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على ملعب 5 يوليو في الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 14 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت .

ويسعى النادي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، والثالثة على التوالي، حيث توج الفريق الأحمر بآخر نسختين من البطولة على حساب الزمالك وكايزر تشيفز جنوب الإفريقي.

الأهلى وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري ابطال افريقيا تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف الأهلي ووفاق سطيف موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

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