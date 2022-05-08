الداخلية تضبط قضيتي تهريب آثار وعملات وهجرة غير شرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية، عن ضبط قضية.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط 13 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 652 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 129 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.