بشرى: متصالحة مع نفسى ولا أخاف من الموت.. فيديو

كشفت الفنانة بشرى عن أنها متصالحة مع نفسها بشكل كبير، ولذلك تحدثت عن الموت، وأنها لا تخاف منه.

وقالت بشرى فى لقاء مع بلال العربى في برنامج B MY GUEST : اننى طوال عمرى عقلى أكبر من عمرى حتى أننى كنت أقدم أدوارا اكبر منى فى العمر ، وأقدم دور أم لابن أكبر من عمر أبنائى فى الواقع.

وأضافت بشرى : أنه ربما الظروف الصعبة التى مر بها الإنسان خلال مراحل حياته المختلفة جعلتنى أنظر الى الحياة بشكل مختلف وبشكل اعمق، وأن ليس هناك ما يستحق أن نختلف عليه فى الحياة.

نعت الفنانة بشرى ، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

وكتب بشرى عبر حسابها بموقع إنستجرام “ رحم الله شهداء الوطن ”.

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.