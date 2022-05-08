النشرة الدينية.. دعاء قبل الامتحان يسهل لك كل عسير.. وهذه الأوقات يكره فيها صلاة الاستخارة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأخبار الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
كفارة الجماع في صيام التطوع و الست من شوال .. اعرف آراء الفقهاء
دعاء الامتحان .. أدعية تيسر كل صعب وتساعدك على التركيز وتجنب النسيان
نصرتمونا نصركم الله.. سر دعاء السيدة زينب لمصر
دعاء الوضوء لصلاة الظهر .. 10 كلمات تسقيك من حوض النبي
بعد فتحها اليوم.. حكم زيارة الأضرحة ومقامات أولياء الله الصالحين
دعاء تفريج الهموم والمشاكل.. واظب عليه يُصلح حالك
فضل قراءة سورة يس بعد الفجر .. تقضي الحوائج و13 منحة ربانية تفوز بها