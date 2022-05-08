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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال اجتماعها بالنواب..

مايا مرسي: نتصدى لموروث ثقافي يدعم العنف ضد المرأة

الدكتورة مايا مرسى،
الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرآة

قالت  الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرآة، أن المرأة تشهد عصر ذهبي، وتم وجودها في الوزارات ومجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن القيادة السياسية فى كل موقف تساند المرأة، قائلة: إن لم تحصل المرأة على حقوقها كاملة في عهد الرئيس السيسي، ستضيع عليها فرصة كاملة.


وأوضحت "مرسى" خلال استعراض خطة المجلس القومي للمرأة عبر كلمتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان بمثابة حلم، متابعة  أن الدولة المصرية مهتمة بملف حقوق الإنسان، موضحة أن محور المرأة في ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن ترابط الاستراتيجيات والملفات ببعضها البعض.

وأضافت   "مايا مرسى"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل حاليا على ملف الموروث الثقافي الخاص بالعنف ضد المرأة، ونعمل مع مؤسسات الدولة في هذا الشأن لمكافحة كل الموروثات السلبية ضد المرأة.

و قالت  رئيس المجلس القومي للمرآة، أن هناك كود إعلامي بالمرأة تم وضعه من قبل المجلس الأعلى للإعلام، مضيفة: المسلسلات والأعمال الدرامية خلال الوقت الحالي فيها نوع من الوعي بحقوق المرأة والطفل والمسلسلات تراعي الخصوصية بالمرأة".

أكدت مايا مرسي، على إن حياة كريمة تستهدف 50 % من السيدات في القري الريفية، وتستفيد المرآة من هذه المبادرة بشكل مباشر، حيث أن ملف المرآة يشهد تقدماً ملحوظاً.

و خلال الاجتماع نعت  مايا مرسي، ببالغ الحزن والأسي شهداء الوطن الابرار من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر الحادث الإرهابي أمس بغرب سيناء، متقدمة بخالص التعازي لأسر وأمهات شهداء الوطن

المجلس القومى للمرأة حقوق الإنسان حياة كريمة شهداء غرب سيناء

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