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أخبار البلد

القوى العاملة: لا مشكلات في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية

صدى البلد

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحظيا على مدار اليوم وغدا سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الإنتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات الفيوم وكفر الشيخ ومطروح ،  وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة.


وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بحي المشتل خلف كلية الخدمة الإجتماعية ، وذلك لـ 32 لجنة نقابية من خلال 4 لجان تلقى الطلبات، مؤكدة  أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات او مشكلات امام العملية في اليوم الاول.


وأضافت مدير المديرية ، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي ، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.


في نفس السياق أوضح علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ، أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية باول طريق دسوق بجوار المستشفى العسكري ، وذلك لـ 47 لجنة نقابية من خلال 3 لجان تلقى الطلبات، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ولم يتم مواجهة أى عقبات او مشكلات امام العملية في اليوم الاول.


وأضاف مدير المديرية ، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات ، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي ، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.


ومن مطروح قال عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة  بالمحافظة، إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية ومكتب عمل الحمام  ، وذلك لـ 9 لجان نقابية من خلال 3 لجان تلقى طلبات، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات او مشكلات امام العملية في اليوم الأول.


وأضاف مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات ، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك .

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