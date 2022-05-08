شاهد| وفقا لـ جينيس.. كلب دانماركي عمره عامان والأطول في العالم بقياس 3 أقدام

لقب كلب دانماركي يبلغ طوله 3 أقدام و 5.18 بوصة كأطول كلب ذكر على قيد الحياة من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل" قالت بريتاني ديفيس ، من بيدفورد ، تكساس ، إن كلبها الأليف زيوس لم يتوقف عن النمو منذ أن أعطاه صديق أخيها له وهو بعمر 8 اسابيع.

فيما يظهر مقطع فيديو على قناة موسوعة جينيس للأرقام القياسية باليوتيوب تؤكد أن زيوس هو أطول كلب ذكر في العالم حاليًا.

واوضحت بريتاني إن كلبها منفصيلة “ Great Dane” البالغ من العمر عامين اكتسب شهرة محليًا بسبب حجمه الذي يجذب الانتباه ، حيث قدم له الباعة في سوق دالاس للمزارعين الكثير من العروض لشراءه.

وافادت بريتاني ، أن زيوس وقططها لديهما تفاهم متبادل للابتعاد عن بعضهما البعض، كما وأوضحت أن تكلفة إطعام مثل هذا الكلب الكبير باهظة الثمن حيث يستهلك زيوس اثني عشر كوبًا من طعام الكلاب الكبيرة في الصباح وستة أخرى بعد الظهر للمساعدة في تغذيته.

