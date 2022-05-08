محافظ بورسعيد يطالب مجلس إدارة المصري والجهاز الفني بعودة الفريق لمستواه

بمقر قاعة الوزيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، عقد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة معين الشعباني، ولاعبي الفريق الأول بالنادي المصري.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء عادل الغضبان على ضرورة عودة فريق المصري إلى مستواه المعروف عنه والذي نال إشادة عشاق ومحبي كرة القدم داخل وخارج بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن فريق المصري نجح في إسعاد جماهير بورسعيد العظيمة التي لطالما تغنتبفريقها ونجومه على مدار السنوات الماضية، معربًا عن ثقته التامة في قدرة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن معين الشعباني على إعادة الأمور لنصابها الصحيح والعودة للانتصارات والعروض المتميزة التي كانتتنال إشادة القاصي والداني.

وأكد اللواء عادل الغضبان في كلمته أن نيل شرف تمثيل النادي المصري يعد شرفًا لا يضاهيه شرف لأحد، مؤكدًا أن من يرتدي قميص المصري من أجل المادة فقط عليه أن يعيد حساباته فورًا، فما تقدمه جماهير بورسعيد العظيمة لفريقها ونجومه من دعم يستحيل أن يجدهأحد داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن استقرار المصري خط أحمر بالنسبة للجميع داخل بورسعيد.

حضر الاجتماع مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في سمير حلبية، رئيس النادي، ونائبه عاطف مبروك والدكتور عليالطرابيلي، أمين صندوق النادي، والسادة الأعضاء المهندس محمد قابيل والمهندس محمد سلامة، بالإضافة إلى المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتور علي أبو سمرة، المدير التنفيذي للناديالمصري والدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري